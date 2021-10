'Amor y paz': AMLO rechaza caer en polémica por declaraciones de José Aznar

Sobre las declaraciones irónicas y burlonas de José María Aznar , expresidente del Gobierno de España , de ofrecer perdón por los por los agravios cometidos contra los indígenas durante la Conquista, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no caerá en el terreno de la polémica y las provocaciones.

"Amor y paz, entender que debemos perdonar. No olvidar pero perdonar. Es un acto de humildad ofrecer perdón, es un acto que dignifica tanto al que lo ofrece como al que lo recibe, el perdón. Entonces no nos afecta en nada, no voy a polemizar", aseveró ante la pregunta expresa de la prensa nacional.

El mandatario enfatizó la importancia del perdón para el desarrollo del ser humano y las sociedades; tema que está incluido en la Guía Ética, pero recordó la intención de crear una Constitución Moral, con ese mismo propósito.

López Obrador dijo que las diferencias son con el gobierno español, por lo que reiteró su respeto hacia el pueblo español, a quien calificó de "muy trabajador".

Ayer José María Aznar se refirió a la petición que hizo López Obrador para que hubiera una disculpa pública, intención que manifestó a través de una misiva.

"Dice que España tiene que pedir perdón. ¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. Andrés por parte de los aztecas. Manuel por parte de los mayas. López es una mezcla de aztecas y mayas", dijo en tono burlón.

A través de un comunicado, el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), al que pertenece Andrés Manuel López Obrador, expresó su "rotundo "rechazo" a las declaraciones emitidas por el político español.