AMLO: "Veo un país que seguirá progresando"

Al ser cuestionado sobre un cambio de rumbo en el país durante las elecciones, el presidente López Obrador, manifestó que van a seguir enfrentando problemas, pero nada grave.

Reiteró que no habrá una crisis financiera como en los tiempos de Zedillo, y no habrá asesinatos políticos. "Toco madera"

Insistió que no volverá la época en que dominaron los grupos delincuenciales ni la intervención de ningún pueblo extranjero.

"Veo un país que seguirá progresando. México es una potencia cultural en el mundo, estoy optimista y nos faltan cuatro meses"

"No veo asesinatos, o cuando dominaba la delincuencia no veo un narco estado, no veo intervención de gob extranjeros".

El presidente López Obrador externa su posición sobre la economía del país y asegura que va progresando y se ha logrado reducir la pobreza.

"Cuando la milpa se da bien, alcanza hasta para el pájaro".

Ha crecido economía,