Se busca recuperar la categoría 1 del espacio aéreo en México: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que se están haciendo los trámites para que se regrese a la categoría 1 del espacio aéreo, es importante que exista la reglamentación, pero hay en todo esto mucha simulación que tenía categoría uno cuando el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), y otros eran manejados por narcotraficantes.

Al señalar que la secretaria de Marina ha manejado bien el aeropuerto de CDMX y está mejorando el servicio, se redujo los robos, había muchas tardanzas, colas.

Luego de que Aeroméxico tomó la decisión de un vuelo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), a Houston, López Obrador dijo que fue "una decisión que toman ellos", al destacar que se ha ido incrementando los vuelos en el AIFA, ya que el aeropuerto de la CDMX ya se encontraba muy saturado y voluntariamente se están trasladando al AIFA

"Han ido incrementando los vuelos, ya se definió un número de vuelos de pasajeros en el AICM porque eran muchas las operaciones y se está aplicando eso (...)".

Asimismo, dijo que el transporte de carga va a pasar al AIFA, que iba a ser mediante un acuerdo y ya se logró ese acuerdo con las empresas que se dedican a la carga hay una cámara, una asociación.

"Me enviaron una carta asegurándome que van a apoyar, estaban pidiendo tiempo, se les concedió, no tanto tiempo (...), van a ser como cuatro meses, 56 días, como DHL decidió eso antes que iba a usar el AIFA me vinieron a ver y ellos antes de que tomáramos esa decisión ya habían ofrecido vinieron a decirme que toda la carga que ellos manejan la van a operar desde el AIFA".

El jefe del Ejecutivo Federal asistirá a finales de febrero, "creo que la tercera semana, que llega el primer avión y vienen los directivos, voy a estar en el aeropuerto, como un reconocimiento a la confianza al país y la secretaría de defensa y el gobierno de la república".

Finalmente señaló que habrá un decreto que va a tener aplicación en cuatro meses, "estaríamos hablando como de mayo o junio, tienen tiempo suficiente ya están preparadas todas las oficinas de aduanas, almacenes de primera, o sea porque es un aeropuerto de primera el Felipe Ángeles".

