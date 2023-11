AMLO: "Todo arreglado para echar a andar trenes de pasajeros en próximos sexenios"

El presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo éste miércoles que su administración dejará "todo arreglado" para que la próxima presidenta o presidente de la República, pueda "echar andar en un sexenio" las siete rutas de trenes de pasajeros propuestos en el decreto publicado el pasado 20 de noviembre.

En un sexenio, dijo, alcanza para tener todos los trenes. Se tiene lo principal que son las vías y el derecho de paso", dijo AMLO esta mañana.

Asimismo, dijo que dos empresas privadas tienen los recursos para invertir en este proyecto.

"Yo espero que haya una buena actitud".

El titular del Ejecutivo Federal dijo que el convenio que firmó contempla 18 mil kilómetros de vías férreas que se utilizarán para trenes de pasajeros.

El proyecto contempla que en caso de que los concesionarios del servicio público de transporte ferroviario de carga, no presenten propuesta viables en inversión, tiempo de construcción, modernización de vías para otorgar el servicio de pasajeros, o no manifiesten su interés y aceptación en el plazo establecido en la cláusula anterior, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, podrá otorgar títulos de asignación a particulares que presenten propuestas y estén interesados en prestar el servicio de transporte ferroviario. En caso de que decidan no participar, el Gobierno Federal puede invertir en proyectos similares al Tren Maya y al Tren del Istmo.

El decreto publicado hace unos días establece el rescate de siete rutas concesionadas para la implementación de trenes de pasajeros:

1. Tren México-Veracruz-Coatzacoalcos

2. Tren Interurbano AIFA-Pachuca

3. Tren México-Querétaro-León-Aguascalientes

4. Tren Manzanillo-Colima-Guadalajara-Irapuato

5. México-San Luis Potosí-Monterrey-Nuevo Laredo

6. México-Querétaro-Guadalajara-Tepic-Mazatlán-Nogales

7. Aguascalientes-Chihuahua-Ciudad Juárez.