AMLO solicita aprobar reforma eléctrica

El presidente Andrés Manuel López Obrador, celebró que la Oposición anunció que se suma a su iniciativa de reforma al régimen de pensiones en el país.

Este jueves, el titular del Ejecutivo federal, se refirió al anuncio de la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, en el sentido de que la oposición se sumaría al proyecto:

"Me dio mucho gusto ayer que los del PRI y hasta los del PAN fíjense el nivel de desesperación o lo que hace la temporada electoral (...), me dio mucho gusto porque ayer dice el dirigente del PRI, que van a apoyar la reforma y luego me entero que también la candidata del bloque conservador, dicen que van a apoyar la reforma, que bueno, lo celebro".

El titular del Ejecutivo federal, exhortó a las fuerzas políticas a aprobar la reforma eléctrica que presentará en su paquete de iniciativas del 5 de febrero, luego de que la Corte declarara inconstitucional su reforma al sector que data de 2021.

Recordó que quiénes aprobaron la reforma impulsada por el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, que impactó a los trabajadores adscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y a los empleados del Estado en el sexenio de Felipe Calderón fueron los diputados del PAN y PRI.

"Esas reformas a las pensiones significaban que el trabajador al jubilarse iba a recibir menos del 50 por ciento de su salario... Las vamos a cancelar".

El anuncio que hizo el Partido Revolucionario Institucional (PRI), recuerda al llamado "PRIMOR", una alianza que se ha dado entre el tricolor y Morena en algunas ocasiones.

Sólo por citar un ejemplo en 2022 cuando la diputada priista, Yolanda de la Torre, presentó una iniciativa para que el Ejército se mantuviera en las calles hasta 2028, y que se ajustó hasta 2025.