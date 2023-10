AMLO sobre su llegada a Acapulco: "Son opiniones de nuestros adversarios"

Al ser cuestionado sobre los saqueos y rapiña en distintos supermercados y tiendas de Acapulco, El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se debió a la situación por el caos y desorden.

"Yo tenía mucha preocupación, no por los daños materiales, sino por las vidas, porque lo material de una u otra forma se resuelve".

Y a pregunta sobre por qué llegó a Acapulco por carretera y no en helicóptero durante las primeras horas después del paso de Otis, el presidente afirma que se fue porque todavía no estaba abierto el espacio para volar.

"Me fui enterando de todo lo que estaba pasando, se ven las casas derrumbadas, cómo todavía el agua inundaba la carretera con las avenidas llenas de agua y lodo, los autos tapados de lodo. Si llego en helicóptero no veo eso porque me subo a un helicóptero, y de regreso también, en cambio, hablé con 500 personas en todo el camino que buscaban a personas desaparecidas tras el huracán".

El titular del Ejecutivo Federal dijo: "Son opiniones de nuestros adversarios, no hay que enojarse y mejor tenerles paciencia", debido a que es algo planeado para el control y la manipulación.