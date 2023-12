AMLO sobre protestas en Argentina: "no caigan en la trampa de la violencia"

El presidente Andrés Manuel López Obrador, éste viernes a través de su conferencia mañanera envió un mensaje a los argentinos:

"Lo que dije desde el principio y sostengo es que se debe evitar el acoso, no caer en la trampa de la violencia, hay muchas maneras de protestar, lo mejor es la no violencia, la resistencia civil pacífica y hay muchas formas de hacerlo y son eficaces y no se pone en riesgo a la gente".

Mostró una fotografía de archivo, tomada el pasado 20 de diciembre, en la que se registró a cientos de ciudadanos al protestar contra el Gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, frente a la Casa Rosada (sede del Ejecutivo), en Buenos Aires, Argentina.