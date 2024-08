AMLO sobre paro del Poder Judicial: "La Reforma no afecta a los trabajadores, beneficia"

Éste lunes 19 de agosto, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), iniciaron un paro indefinido de labores a nivel nacional.

Lo anterior, en respuesta al dictamen de la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Alrededor de 50 personas tomaron las instalaciones del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ubicado en la zona de San Lázaro, en la Ciudad de México.

Al ser entrevistado sobre el tema, en su conferencia mañanera, el titular del Ejecutivo federal, afirmó:

"Están en su derecho de manifestarse, sólo comentar que con la Reforma que se está proponiendo no se afecta a los trabajadores, al contrario, se les beneficia, a ver si mañana o pasado se vuelve a explicar en qué consiste todo esto para que no se manipule a los trabajadores, para que los trabajadores del PJF tengan información, nosotros estamos en contra de la corrupción y los privilegios, y los hay en el Poder Judicial y los trabajadores lo saben.

Lo que queremos es corregir, que desaparezca la corrupción, sobre todo arriba, la corrupción que llevan a cabo jueces, magistrados y ministros, aclaro, no todos, pero sí muchos de ellos que dejan en libertad a delincuentes tanto del crimen organizado como a los de cuello blanco. Si teniendo esa información -que la tienen- ellos deciden ir a huelga, también están en su derecho, nada más que van a seguir de paleros a quienes forman parte la corrupción en el PJF".

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) dio a conocer que no están de acuerdo con el nuevo dictamen de la Reforma Judicial que se discutirá en el Congreso de la Unión, ya que no respetar las necesidades y derechos de los trabajadores, pese a que el presidente prometió que estos cambios no les afectarían, sino todo lo contrario, pues "borraría" su trayectoria y esfuerzos por hacer carrera.

El documento contempla más de 100 modificaciones a la propuesta original que el presidente López Obrador envió el pasado 5 de febrero, entre ellas:

1.Un plazo máximo de seis meses para la resolución de asuntos tributarios, obligando a los jueces a justificar cualquier demora ante el Tribunal de Disciplina Judicial.

2.El Senado perderá la facultad de nombrar a los servidores del Poder Judicial Federal, limitando a los legisladores sólo a tomarles protesta y gestionar las solicitudes de licencia o renuncia al cargo.

3.La administración del Poder Judicial será manejada por un órgano especializado.

4.La reducción de 11 a 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

5.Los sueldos de los integrantes del Poder Judicial no deberán ser superiores al del presidente de la República. Entre otros.