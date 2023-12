AMLO sobre ministro Laynez: "No tengo nada contra él, me cae bien"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el ministro de la Corte, Javier Laynez, le cae bien en lo personal, sin embargo, dijo que es un claro ejemplo de la podredumbre que hay al interior del Poder Judicial.

Al hablar de la reforma que presentará para renovar el poder judicial, recordó que Laynez Potisek, ha sido uno de los principales opositores a su gobierno, al tomar medidas como frenar la extinción de fideicomisos, o permitir la venta de vapeadores.

El titular del Ejecutivo Federal, manifestó:

"El señor Laynez, la verdad que no tengo nada contra él, no es nada personal, es el que me sirve para explicar la podredumbre que hay en el poder judicial, hasta me cae bien el ministro Laynez en lo personal, lo respeto".