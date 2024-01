AMLO sobre filtración de datos de periodistas: "se va a proceder legalmente"

"Estamos analizando las características del hackeo, esto fue lo que notificó el grupo que nos ayuda en el manejo de las comunicaciones, que si es probable, muy probable que haya sido un hackeo. Y se les va a informar hoy mismo y se va a proceder legalmente".

Afirmó categórico ante periodistas que cubren sus conferencias mañaneras, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y abundó:

"Y también se va a brindar toda la protección que se requiera a todos. Y que tengan la confianza, la seguridad de que no fuimos nosotros".

El titular del Ejecutivo Federal enfatizó: "No tenemos nosotros esas prácticas, no somos fachos, para que quede claro, no somos fachos. Pero sí vamos a aclarar, quienes hicieron eso, son los mismos estos de Guacamaya".

El mandatario dijo a los periodistas: "Ya lo vamos a ver, pero hoy se les informa, hoy se les informa. Miren, ya lograron los Guacamayos que se hablara del tema, es realmente un asunto para escándalo".