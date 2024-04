AMLO sobre Afores: "No estamos aquí para perjudicar a los trabajadores"

El presidente Andrés Manuel López Obrador, inició su conferencia mañanera, aclarando el tema de las Afores luego de que según él, los conservadores acusan al gobierno de la 4T, de buscar expropiar las pensiones no reclamadas:

"Vamos a aclarar lo de las Afores, aún cuando son muy mentirosos los del bloque conservador, ésta reforma es para beneficiar a los trabajadores no para perjudicarlos, no estamos aquí para perjudicar a los trabajadores estamos aquí para beneficiar a los trabajadores, los que roban son otros no están aquí no somos iguales".

El titular del Ejecutivo federal, mencionó que los conservadores no quieren entregar al imss esas pensiones.