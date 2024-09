AMLO: "Sería una arbitrariedad que la Suprema Corte frenara reforma al Poder Judicial"

El presidente Andrés Manuel López Obrador, manifestó en el el salón de la Tesorería de Palacio Nacional, que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frena la reforma al Poder Judicial, sería ilegal y una arbitrariedad a la Constitución, ya que, no tienen la facultad porque ese tema le corresponde al Poder Legislativo:

"No tienen fundamento legal sería una aberración y desde luego una violación flagrante a la Constitución el que se detenga el proceso de análisis discusión y aprobación de la reforma constitucional dedicada al Poder Judicial, no hay ningún fundamento constitucional, seria una arbitrariedad y esto afectaría la vida publica, afectaría desde luego lo que debe ser un autentico estado de derecho seria como optar por a ley de la selva, terminar de dejar de manifestó que no les importa la democracia ni la justicia, que solamente están pensando en sus intereses en sus privilegios y que son partidarios de la corrupción abiertamente".

El titular del Ejecutivo federal, llamó a los legisladores, quienes están sujetos a mucha presión, a actuar con independencia y libertad, que antepongan el interés de la nación antes que su interés personal, quienes no lo hagan quedarán expuestos, advirtió.