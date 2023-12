AMLO señala que durante el gobierno de Felipe Calderón se estableció un narcoestado

En la ronda de preguntas y respuestas, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó:

"Estamos trabajando todos los días nada más que ya no es el tiempo, porque se produce como olvido, como amnesia, las autodefensas, ya no es igual, yo no sé si tú has tratado el tema que es muy interesante, de que, durante el Gobierno de Felipe Calderón, además de que hubo un gran fraude y él no ganó la Presidencia".

Y abundó: "Se robaron la Presidencia, se estableció un narcoestado. Entonces es gravísimo porque eran los delincuentes, tanto los de cuello blanco, como la delincuencia organizada, los que tenían el poder, eso ya no sucede, pero es muchísimo tiempo de predominio de una mafia dominando México, con todo un aparato de control y de manipulación".

El titular del Ejecutivo Federal indicó: "muchos medios de información y organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil entonces ahí vamos batallando, poco a poco, pero se va a avanzando.

-Habla de García Luna y ponen de nuevo las cifras sobre avances en materia de seguridad", mientras la reportera le reitera que eso se sabe-

El mandatario federal, manifestó: "Yo quisiera que nadie perdiera la vida, que seamos una sociedad mejor, pero hacía allá vamos. Cuándo habían escuchado que se entregaran tantas becas en México, o cuándo habían visto que se apoyara tanto a os jóvenes o cuándo se había tenido noticia de que 131 mil escuelas del país tuvieran presupuesto. Aquí esta, es tu punto de vista y de muchos de nosotros que están en contra de nosotros y además tiene su derecho a disentir.