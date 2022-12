AMLO se solidariza con la vicepresidenta de Argentina, tras condena

Durante su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador, expresó su apoyo este miércoles a la vicepresidenta de Argentina Cristina Kirchner, tras la condena de 6 años a prisión impuesta en su contra.

López Obrador declaró que la actitud de la vicepresidenta es digna, no es una mujer ambiciosa ni vulgar, y expresó su más amplia solidaridad.

AMLO espera que no regresen quienes endeudaron a argentina como nunca, y que se le haga justicia a esta noble mujer.

El mandatario también aseguró que la vicepresidenta de Argentina es víctima de una venganza política encabezada por los conservadores de ese país.

¿De qué es acusada Cristina?

Fernández de Kirchner, de 69 años, fue hallada culpable de adjudicar de forma irregular 51 obras viales con fondos nacionales a Lázaro Báez, un empresario allegado, lo que supuso una defraudación al Estado por cerca de mil millones de dólares.

El fallo puede ser apelado y quedará firme cuando así lo resuelva la Corte Suprema de Justicia, un proceso que podría demorarse años. Hasta entonces, la vicepresidenta podrá postularse para cualquier cargo de elección popular desde una banca en el Congreso hasta la presidencia según lo establece la ley.

Kirchner dice que no se postulará para la presidencia

Minutos después de que la declararán culpable de cargos de fraude, Kirchner dijo que no sería candidata para ningún cargo político cuando termine su mandato en diciembre de 2023.

Hablando con sus opositores políticos, medios de comunicación de la oposición y el poder judicial, dijo que finalmente tendrían una puerta abierta para condenarla.

"El verdadero castigo no es la cárcel, sino la prohibición de ejercer cargos públicos", dijo la vicepresidenta.

Pero no voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vez vicepresidenta a ser maltratada en un período electoral con un candidato culpable. No seré candidata.