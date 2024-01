AMLO se reunirá nuevamente con padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa

El presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que sostendrá una nueva reunión con los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa:

"Yo voy a invitarlos cuando tengamos más información"

Y argumentó:

"Ahora, hubo una reunión con ellos porque están solicitando entrar a revisar los archivos de la Secretaría de la Defensa, les digo que eso desde el principio se autorizó".

El jefe del Ejecutivo federal abundó que no quiere que siga pasando el tiempo, pues le falta poco para concluir el sexenio, y espera entregar buenos resultados en este caso.

"Hay gente que no me da confianza, no son los padres, hay gente de las supuestas organizaciones no gubernamentales, seudodefensores de derechos humanos, que tienen intereses políticos, que son del bloque conservador, que tienen no solo ligas con el conservadurismo en México".

Y añadió: "Tengo pruebas, me mandaron a decir con sus abogados, no todos los padres, básicamente los grupos, que quieren tener como rehenes a los padres, que yo voy seguir recibiendo a estos grupos, pero quiero tener una relación directa con los padres y lo impiden".