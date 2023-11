AMLO se reúne con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional: "Hablamos de nuestra situación familiar"

El presidente Andrés Manuel López Obrador, confirmó que Claudia Sheinbaum -dirigente y precandidata presidencial de Morena-, lo visitó ayer en Palacio Nacional para tratar temas familiares, de amistad.

Este miércoles, al ser cuestionado por la prensa sobre la presencia de la aspirante presidencial del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en la sede del Ejecutivo, López Obrador mencionó:

"Nada más para decirles que estuvo Claudia -Sheinbaum- aquí ayer (...) Pues vino, tenía interés en platicar conmigo, comentamos algunas cosas ¿cómo le ha ido? somos amigos, además es mi compañera, es la dirigente del movimiento al que pertenezco".

A pesar de la insistencia sobre si no fue un encuentro relacionado con cuestiones partidistas, o si esto no vulnera la equidad de la contienda, respondió:

"Estuvimos hablando, de nuestra situación familiar, me preguntó que dónde estaba Beatriz, en un fandango en Mazatlán... estuvo el Embajador de China en el fandango y Julio César Chavez (...) No, para nada, es que incluso nuestros adversarios nos vinculan me atacan a mi y la atacan a ella... no tiene por qué sentirse de que estamos separados, no".

Descartó que Sheinbaum Pardo vuelva a visitar Palacio Nacional en breve, -aunque podría reunirse con ella para comer o cenar-, señaló que "si el pueblo lo decide" la recibirá en unos meses.

El presidente López Obrador descartó recibir a la precandidata presidencial de la Oposición, Xóchitl Gálvez:

"Si hay amistad, si hay respeto -sí-, pero si me insultan ¿cómo voy a recibir a alguien que me insulta? no me quiero meter en eso me lo prohibieron (INE)".

Por lo anterior, dijo que si el Instituto Nacional Electoral (INE) le prohíbe recibir a alguna persona más, también acatará ese mandato.

Este martes, Claudia Sheinbaum, exjefa de Gobierno, se reunió con el Presidente en Palacio Nacional, esta fue su primer visita pública, desde que dejó su cargo el 12 de junio.