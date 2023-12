AMLO se pronuncia sobre venta de vacunas para Covid en México: "No estoy de acuerdo"

El presidente manifestó no estar de acuerdo en la regulación de los precios de las vacunas contra covid-19 que habrán de comercializarse en México.

Durante su conferencia mañanera de éste martes, fue cuestionado respecto a los costos de los biológicos que ofertarán las farmaceúticas en México, luego de tres años de pandemia:

"No soy muy partidario de regular los precios (...) nosotros somos partidarios de que medicamentos para atender a pacientes, para salvar vidas, no deben ser limitados, controlados, pues son como los alimentos, son productos estratégicos, no podemos impedir que se introduzcan vacunas para el Covid o para la influenza o para cualquier otra enfermedad".

Dijo que quién quiera adquirir estos biológicos en las farmacias lo podrá hacer, ya que el deber del Estado es garantizar que haya en el país ese material, pues está en libertad de hacerlo en caso de que:

"Le caiga mal el Presidente o tenga dinero o piensen que son de mala calidad"

"Se quieren ir a vacunar a otro país, también, somos libres, vivimos en un país libre, la única diferencia es que el Estado protege a todos".

De ahí su insistencia en que México ya cuenta con capacidad para mantener la aplicación de las vacunas contra el coronavirus, para quién quiera hacerlo.

Fue el pasado 7 de diciembre, cuando la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), aprobó los productos de los laboratorios Pfizer y Moderna, por lo que podrán comercializarse en México.

Hace dos días Pfizer reportó el arribo de un primer embarque al país, que estaría "actualizada" para la nueva variante que circula en el mundo.

Hasta el momento no se conocen los precios de mercado de ambas marcas.