AMLO: "Se estará volviendo a informar sobre las obras realizadas"

A las 7.20 horas de éste viernes 7 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dio inicio a su conferencia mañanera.

El mandatario destacó que se estará volviendo a informar sobre las obras realizadas en su gobierno, ya que, por el proceso electoral no se podía, es por eso que, inició con el tema de cómo va la aerolínea Mexicana.

"Hay muchas cosas que se han hecho que no se conocen, porque además, no se trata de dar a conocer proyectos sino ya obras, hechos no palabras. Entonces, ya como vamos terminando el gobierno, nuestro mandato, pues vamos a estar informando de todo porque hay muchas cosas que se han realizado que no se conocen o no todos conocen y es bueno informar sobre esto, de modo que vamos a escuchar al general José Gerardo Vega Rivera".