AMLO: "SCJN es capaz de dar un revés al Fondo de Pensiones del Bienestar"

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es capaz de dar un revés al Fondo de Pensiones del Bienestar (FPB).

Luego de presentar en la conferencia Mañanera de este miércoles, la lista de los primeros 60 posibles beneficiarios del Fondo, a partir del 2 de julio, sexto aniversario de su triunfo electoral.

Al ser cuestionado por los periodistas:

- ¿Cree que la Corte la tumbe? El presidente López Obrador dijo:

"Son capaces de todo, yo tengo muy malas experiencia, es que no defienden al pueblo, están al servicio de las minorías, son parte de la asociación delictuosa que dominaba México, espero me den un ´tenga para que aprenda´, me gustaría".

El mandatario consideró que "no existe ninguna razón" para oponerse a esa reforma, y menos aún para declararla inconstitucional por lo que para él, la postura de sus adversarios se basa en que "no argumentan, es oponerse por oponerse".

Aseguró que el Fondo de Pensiones para el Bienestar tiene diversas fuentes de financiamiento: una se conforma con 40 mil millones de pesos que aún tienen las Afores de trabajadores de 70 años y más, que no han reclamado sus recursos.

Otra, dijo, es de todos los recursos decomisados al crimen organizado, y en el caso de que una entidad deba al ISSSSTE, se le condonará 75 de ella, y el restante a liquidar irá al Fondo.

Aseguró que la Ley ya aprobada ha enfrentado a la "Oposición conservadora", pero que actualmente:

"Ya está en trámite el fideicomiso del Banco de México, administradora de los fondos) y a sabemos a quienes hay que compensar desde el 1 de julio que va a entrar en vigor".

El titular del Ejecutivo federal, mostró un gráfico con los 120 primeros beneficiarios que a partir del 2 de julio, recibirán 100 por ciento de su salario en la pensión:

"Éste es un mecanismo que queda establecido para compensar a los jubilados. La sorpresa fue que ayer (los opositores), van a la Corte a pedir que se declare inconstitucional el fondo de pensiones."O sea yo no sé, de veras, no los entiendo".

El presidente López Obrador, acusó que el argumento de la Oposición de que "se van a robar las Afores":

"Es falso, es un dinero de los trabajadores para los trabajadores. Es pensión para la pensión. Si ese dinero se utilizara para construir una autopista, un tren, inclusive un hospital, todavía podrían decir: ´¿Por qué usas el dinero de mis pensiones para esto?' Y más como antes que se usaba para apapachar a Aguilar Camín y a otros. Pero es para los trabajadores y es en beneficio de los trabajadores".