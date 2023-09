AMLO rinde Informe de Gobierno en Campeche: 5 años de Transformación y Humanismo Mexicano

Una estruendosa bienvenida recibió en el Centro de Convenciones de Campeche, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a su arribo para presentar su Quinto Informe de Gobierno.

El titular del Ejecutivo federal ingresó al recinto entre aplausos y gritos de "¡Es un honor, estar con Obrador!" y "¡Presidente", el mandatario federal llegó en compañía de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller.

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció el recibimiento y aseguró que Campeche es uno de los estados que más han aportado al desarrollo nacional.

"Durante muchas décadas, Campeche fue el principal productor de petróleo, y esa contribución permitía integrar el presupuesto nacional".

El presidente anunció que el plan es que el próximo año no compremos gasolinas ni diésel, mantener precios bajos en combustibles como hemos cumplido, con no aumentar el precio de las gasolinas ni se han creado impuestos nuevos.

"Hemos frenado la caída en la producción de petróleo. La refinería Deer Park que compramos en Houston ya se pagó, hoy va a empezar a producir petrolíficos la refinería de Dos Bocas, hoy empieza a producir".

Destacó que "primero los pobres". Critica el modelo noeliberal, la desigualdad y conflictos sociales. "Es falso que si les va bien a los de arriba, necesariamente les irá bien a los de abajo" Nuestro modelo se sustenta en lo opuesto, en atender a la base de la pirámide social, y eso está generando mejores ingresos, bienestar y felicidad en la mayoría del pueblo de México.

Señaló que su modelo de gobierno, el llamado "humanismo mexicano", sí ha dado resultados, mismos que a continuación presentará.

Empleo y salario mínimo

El presidente dijo que en el México de hoy, hay 22 millones de trabajadores en el IMSS, anotó que el aumento al salario mínimo.

"Somos el tercer país del mundo con menos desempleo, dijo al destacar la reforma laboral".

El presidente Andrés Manuel López Obrador, manifestó que el peso es la moneda que más se ha fortalecido, la inversión extranjera ha llegado como nunca, y las remesas este año superará los 60 mil millones de dólares. Informó que este año hemos sido el principal socio comercial de Estados Unidos.

Programas sociales

El presidente Andrés Manuel López Obrador anotó que más de un millón de personas con discapacidad son beneficiarios de programas sociales en 19 estados. Garantizó el abasto de fertilizantes para los productores en el campo.

En su Quinto Informe de Gobierno, el titular del Ejecutivo federal enfatizó la distribución alimentos y mercancías con precios bajos en Liconsa; mencionó el éxito del programa "Sembrando vida", que es el mejor programa de reforestación en el mundo: "No hay en ningún país, un programa así, con el que benefician a más de 445 mil comuneros".

Manifestó que es motivo de orgullo poder decir que a los jóvenes antes calificados como "ninis", se les ofrece la posibilidad de trabajar como aprendices en talleres, restaurantes y empresas a través de: "Jóvenes Construyendo el Futuro", por donde hasta el momento han pasado 2 millones 640 mil muchachos y muchachas.

En el evento al que asisten los integrantes del Gabinete Legal y ampliado; los gobernadores de Morena y partidos aliados, además de unos 620 invitados, el presidente López Obrador informó que se han dado 12 millones de becas, desde preescolar hasta universidad a través de las Becas Benito Juárez.

El titular del Ejecutivo federal señaló que se concluyeron los nuevos libros de texto con fundamento científico y visión humanista: "Como es sabido, dos gobiernos estatales han recurrido a una controversia constitucional, y un ministro de la corte que también tiene esa facultad, resolvieron impedir que los jóvenes y niños cuenten con estos libros de texto, sin embargo estamos esperando la decisión definitiva y la opinión de maestros y padres de familia de Coahuila y Chihuahua sobre este lamentable asunto".

Reforma al Poder Judicial

El presidente López Obrador reiteró que propondrá una reforma constitucional para limpiar al Poder Judicial de corrupción y derroche de recursos.

"Es indispensable que los jueces y ministros sean electos por el pueblo y no los designe la élite política y empresarial".

El mandatario de la nación dijo que ningún maestro va a ganar menos de 16 mil pesos mensuales. "Lo mismo en el caso de los trabajadores de la Salud, ya está funcionando el IMSS-Bienestar en 18 estados".

Abasto de medicamentos

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó: "Estamos mejorando mucho el abasto de medicamentos en centros de salud y hospitales, además estamos ahorrando y estamos en posibilidad de dar abasto no sólo el cuadro básico para los mexicanos".

El presidente recordó que México fue de los primeros países en conseguir las vacunas contra covid-19, "en 6 meses ya habíamos vacunado a todos los adultos mayores con una dosis en México".

Y el titular del Ejecutivo federal se apresuró a decir "Quiero adelantarles que vamos a tener una farmacia en la CDMX, en donde van a guardarse todos los medicamentos, no va faltar, todos los medicamentos que haya en el mundo van a estar en esa farmacia, de modo que si no hay un medicamento se va llamar a esa farmacia central, y en 24 horas va a llegar el medicamento. Ya estamos por adquirir un gran almacén en el Estado de México".

Declaró que antes de concluir con su mandato: "Voy a cumplir con el compromiso de basificarlos a todos los trabajadores del sector salud". El IMSS-Bienestar, dijo, va a atender a más de 50 millones de mexicanos.

Y el titular del Ejecutivo federal abundó: "Como casi no se sabe, va a haber elecciones en 9 estados, se va a renovar el Congreso, se van a elegir presidentes municipales, y al Presidente de la República, y uno de esos estados es Chiapas, y Zoé estaba bien posicionado y entonces Chiapas merece toda nuestra atención, y yo daba por hecho que Zoé se iba a ir de candidato si ganaba la encuesta, y sí estaba yo preocupado porque imagínense cambiar de dirección en un programa como este (IMSS-Bienestar) que es prioritario, "no le dije nada porque yo respeto mucho y somos libres, y uno debe estar trabajando en lo que a uno le gusta. Pero lo que me dijo es que renunciaba a ser candidato en Chiapas y se quedaba a trabajar".

El presidente mencionó: "Hemos puesto la salud del pueblo por encima del mercantilismo, tenemos una campaña contra las drogas, no se ha permitido permiso para vapeadores, y cuidamos como nunca el medio ambiente, hemos reorientado los objetivos del Conacyt, que estaba al servicio de grandes empresas".

Cultura y deporte

En materia cultural, el titular del Ejecutivo de la nación expuso con un nuevo enfoque, que consiste en atender primero a los pueblos indígenas, no podemos estar venerando a los indígenas que construyeron los grandes palacios, centros arqueológicos, bellísimos y despreciar y no atender a los indígenas de la actualidad.

"Piezas muy importantes que se han recuperado, agradecemos al gobierno de Italia, que su policía, los carabineros, van a las subastas, y si son piezas robadas, las recuperan y nos las mandan. El gobierno de Estados Unidos acaba de hacer lo mismo, y aquí está el embjador y se lo agradecemos con una pieza olmeca".

Y el salón donde se lleva a cabo el 5o Informe de gobierno, se volcó en aplausos cuando el mandatario de la nación dijo: "Agradezco a quienes organizan los fandangos, incluída a mi compañera y esposa, Beatriz".

En materia deportiva, el presidente destacó la cantidad de canchas de basquetbol, beisbol y futbol que se han entregado en el país, así como las becas que se han entregado.

Infraestructura y telecomunicaciones

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que 118 millones de habitantes ya pueden conectarse a Internet con fibra óptica del gobierno, para lograr la meta de que el internet esté al alcance del 94% de los mexicanos.

El titular del Ejecutivo federal agradeció a la Sedena y Marina por aplicar el Plan DN-III en desastres naturales. Destacó la labor de los electricistas, "porque en dos tres, máximo cinco días, se restablece el sistema".

El presidente indicó que la política de austeridad republicana "nos ha permitido construir 53 caminos rurales y más de 400 caminos artesanales".

Entre los logros de su administración, manifestó desde el año pasado se habilitó el AIFA: "estamos construyendo el nuevo aeropuerto de Tulum, que va a llevar el nombre de Felipe Carrillo Puerto".

El mandatario de la nación añadió "Vamos a inaugurar para diciembre el Tren Maya. Ya lo saben son 20 estaciones, se va a trasladar a pasajeros por 5 estados del sureste".

En el Istmo de Tehuantepec ya se licitaron 5 parques para la instalación de empresas y generación de empleos. "Es un timbre de orgullo decir que regresarán los trenes a México, porque son estos trenes más los de Jalisco, que aquí está el gobernador (Enrique Alfaro).

El presidente López Obrador dijo que el tren de la Ciudad de México se va a llamar "El Insurgente", en honor a "este cura rebelde", padre de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla.

A las 11.41 horas, con las frases "Viva México" y "Primero los Pobres" vibró el auditorio, y se entonó el himno nacional, para dar por terminado el Quinto Informe de Gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en Campeche, ciudad amurallada, que se conoce como "La Novia de los Mares", ubicada a orillas del Golfo de México.