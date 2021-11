AMLO: Revolución Mexicana; la transformación más popular y profunda

"No se puede sostener que la lucha revolucionaria haya sido en vano, como a veces sostienen los conservadores de manera insensata", afirmó, al encabezar el desfile cívico-militar por el 111 aniversario de la Revolución en el Zócalo de la Ciudad de México.

Noticia Relacionada En operativo nocturno, captura SSP a ocho narcomenudistas en Xalapa

Señaló que la lucha del pueblo dio lugar a conquistas sociales muy importantes y por el sacrificio de los mexicanos que participaron en esa gesta se creó un nuevo orden social, con mayor movilidad y justicia.

El presidente comparó la Revolución con la Cuarta Transformación que su gobierno está llevando a cabo.

"La Cuarta Transformación que estamos llevando a cabo no solo está haciendo realidad el sueño de justicia de nuestro pueblo, sino también el ideal democrático con la que nació la Revolución maderista de 1910.

"No se impone nada, hay legalidad y democracia, se garantizan las libertades, no se violan los derechos humanos, el gobierno no reprime al pueblo y no se organizan fraudes electorales desde el poder federal", destacó.

Dijo que el poder público ya no representa como antes a una minoría, sino a todos los mexicanos; "el gobierno actúa con austeridad y se tiene autoridad moral".

"La clave está en la frase del presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada; en nuestro caso, si no estuviéramos respaldado por la mayoría de los mexicanos y en especial de los pobres, los conservadores ya nos habrían derrotado", afirmó.

Comentó que México no es de un grupo, ni de una minoría, el país es de todos los mexicanos.

Y aseguró que el soldado "es pueblo uniformado", y por eso nunca traicionará a su gente, la libertad y la democracia, "el soldado mexicano nunca traicionará a la patria".

"Viva la Revolución Mexicana, Viva México", finalizó López Obrador su discurso.

CON INFORMACIÓN DE:

Excélsior