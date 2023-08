AMLO revela el contenido de la carta que envió a Biden

El presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó la más reciente carta que le envió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. En la misiva, aprovechó para responder las tres cartas que su homólogo estadounidense le ha enviado en los últimos cuatro meses "por distintos temas".



Sobre los asuntos que trató en su carta, agradeció la estrecha colaboración binacional para solucionar la crisis migratoria y combatir el narcotráfico.

El presidente confirmó a Joe Biden su asistencia a la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se realizará en San Francisco, California, del 15 al 17 de noviembre.

"El presidente Biden ha sido muy respetuoso y me ha enviado en los últimos cuatro meses como tres cartas por distintos temas, siempre agradeciendo que estemos trabajando juntos. Últimamente me mandó esta carta de invitación para asistir a San Francisco y decidí mandarle una carta, porque no lo había hecho. Ahí hablo del muro y lo de las boyas. Le ofrezco disculpas al presidente Biden porque la voy a dar a conocer".

¿Qué dice la carta que envió AMLO a Biden?

"Presidente Biden, amigo. Como siempre, es un gusto enorme saludarle y reconocer sus buenas decisiones en beneficio de su querido pueblo. Le envío esta carta con Alicia Bárcena Ibarra, nueva secretaria de Relaciones Exteriores de México. Una mujer honesta, de mi absoluta confianza y experta en el manejo de la política exterior.



Como usted sabe, nuestras relaciones marchan por buen camino. El tratado comercial de América de Norte nos ayuda mutuamente.

Asimismo, con la intervención de Antony Blinken, secretario de Estado, Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional, y de los servidores públicos del gabinete de seguridad de nuestro Gobierno, hemos avanzado en la agenda acordada en el marco del Entendimiento Bicentenario, sobre seguridad, salud pública y comunidades seguras entre México y Estados Unidos.

En el mismo sentido quiero destacar los logros que hemos obtenidos con la valiosísima y constante participación de Elizabeth Sherwood en materia de migración con dimensión humanitaria, control de droga, en particular del fentanilo, y de armas.

No puedo dejar de reconocer la importancia que han tenido dos de sus iniciativas: el abrir por primera vez un canal formal para la migración, que ha permitido ingresar legalmente a Estados Unidos a hermanos cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses; además, usted es el primer presidente en décadas que no hace publicidad construyendo muros en nuestra frontera, mucho menos actúa de manera irresponsable e inhumana como lo hace el gobernador de Texas al colocar boyas con alambres de púas en el río Bravo, violando incluso nuestra soberanía.

Usted es otra cosa, presidente, por eso cuente con nosotros. Vamos a seguir trabajando juntos por el bien de nuestros pueblos.

También le informó que recibí su invitación para asistir el 15 al 17 de noviembre a San Francisco, California, a la reunión de cooperación económica Asia-Pacífico. Allá nos volveremos a encontrar.

No obstante, me gustaría, si su agenda se lo permite, que antes pueda estar en México pues además de conversar sobre asuntos de interés público y saludarnos como amigos, podríamos ver, por ejemplo, cómo en Altamira, Tamaulipas, la compañía New Fortress, de Estados Unidos, y la Comisión Federal de Electricidad, empresa pública de nuestro país, están instalando una planta de licuefacción en el Golfo de México para exportar gas a Europa.

O que nos acompañe al puerto de Salina Cruz, Oaxaca, en el Pacífico, donde un fondo de inversión de la empresa danesa Copenhagen Infrastructure Partners, está por iniciar la construcción de una planta de hidrógeno verde para abastecer a barcos con este combustible limpio, y evitar que transiten por los mares del mundo contaminando por la gran cantidad de hidrocarburos que consumen.

También sería muy interesante que conociera algún sitio arqueológico de la gran civilización maya en el sureste, que resume la historia, la cultura y el arte de nuestra América, y que ahora se expondrá al mundo con la construcción de mil 550 kilómetros de trenes modernos de pasajeros de nuestro país y turistas, que además podrán apreciar la exuberante selva tropical, con su fauna nativa y el hermoso litoral del mar caribe y sus algunas de hasta siete colores.

En fin, usted y nuestra amiga Jill siempre serán bienvenidos a México. Saludos afectuosos de mi parte y de Beatriz".