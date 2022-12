"Nada de purgas", dice AMLO sobre voto de Monreal en contra de la Reforma Electoral (+Video)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió que no habrá repercusiones tras el voto en contra del senador Ricardo Monreal al Plan B de la Reforma Electoral votado en el Senado de la República.

"No, nada de purgas... Por convicción y, además, porque no queremos que vayan a usar una actitud de intolerancia para afianzar la creencia conservadora de que somos estalinistas", respondió tajante el presidente de México tras el cuestionamiento de si el voto en contra de Ricardo Monreal podría significar su salida del Movimiento de Regeneración Nacional.

Ante la pregunta, el presidente de México garantizó la libertad de manifestación, misma que no puede ser coartada por un partido político o por las instituciones.

Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador destacó que hay un tribunal con mayor preponderancia que las decisiones que tome un partido político. Se trata del tribunal social.

"Nosotros tenemos una ventaja, una dicha enorme: tenemos un pueblo muy politizado que pone a cada quien en su lugar. No hace falta que ninguna autoridad, ningún dirigente, diría que ninguna instancia de disciplina de un partido, decida sobre el comportamiento de un militante, de un ciudadano. Porque existe un tribunal popular. Ya la gente está más que consciente", destacó el presidente de México.

Andrés Manuel López Obrador dijo que no pasa nada si un político toma una decisión, pues quién va a juzgar serán el pueblo y la historia.

Agradecimiento a senadores

Andrés Manuel López Obrador lamentó que se aprobó una reforma electoral acotada, que no pudo reducir los gastos excesivos de los partidos políticos. A pesar de ello, agradeció a los legisladores que votaron a favor del dictamen del Plan B de la Reforma Electoral, que se votó desde el 15 de diciembre en el Senado de la República.

"Significa que se va a mejorar el sistema de elecciones; no como hubiésemos deseado porque el bloque conservador se opuso a una reforma constitucional, y como no se pudo hacer una reforma constitucional no se pudo reducir el presupuesto excesivo de los partidos", comentó.

El presidente de México dijo que con la modificación al proyecto original de la Reforma Electoral no se pudieron reducir las curules en la Cámara de Diputados con la eliminación de las 200 diputaciones plurinominales, determinadas por las listas que presentan los partidos políticos.

"Es una reforma acotada, limitada para no violar la Constitución, y solo trata de algunos asuntos que no dejan de ser importantes, por ejemplo: el que haya austeridad en el manejo del presupuesto del INE porque tienen un gran aparato burocrático con sueldos elevadísimos", explicó el presidente de México.

Lamentó que no se pueda elegir democráticamente a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y que se mantenga la figura actual, donde –señaló- los partidos eligen a personajes sin compromiso con la democracia.

"No se pudo porque se opusieron a que fuese el pueblo el que eligiera a los consejeros del INE, sino que sea como ha sido, que son los partidos los que eligen y ya sabemos que eligen a pura gente que no tiene compromiso con la democracia y que son capaces de cometer fraudes y de no respetar la voluntad popular ni los derechos ciudadanos..."

Dijo que es una <<vergüenza>fraudes electorales en México>>, pues está considerado entre uno de los países con más fraudes electorales en el mundo.</vergüenza>

Sin embargo, con esta reforma se logra compactar algunas áreas para que se haga más con menos, aseguró el presidente.

Por ello agradeció a los legisladores que en el Senado de la República respaldaron el dictamen de la Reforma Electoral.