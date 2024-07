AMLO reprueba atentado a mano armada contra Donald Trump

En su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, de nueva cuenta reprobó el atentado a mano armada que sufrió el Ex presidente estadounidense Donald Trump, el pasado sábado 13 de julio:

"Es algo reprobable, nada que signifique violencia se puede justificar, la violencia es irracional y no ayuda, no resuelve, no beneficia, al contrario la violencia enrarece el ambiente político y produce miedo, desconfianza, además es muy inhumana, porque en política podemos ser adversarios, pero no enemigos, y en las contiendas nos podemos dar trato de adversarios a vencer no de enemigos a destruir, por eso condenamos este hecho y si fuimos los primeros en manifestarnos posiblemente en todo el mundo, me refiero a autoridades".

El titular del ejecutivo federal, recordó el artero asesinato de Luis Donaldo Colosio: "hubo incertidumbre y tristeza; nos dolió mucho a todos".

El presidente López Obrador, reiteró que "nada que signifique violencia se puede justificar".