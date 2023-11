AMLO repartirá 500 millones de pesos a deportistas mexicanos

El presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que en diciembre el gobierno repartirá cerca de 500 millones de pesos a deportistas mexicanos, que participaron en los Juegos Panamericanos 2023, el dinero provendrá del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

El titular del Ejecutivo Federal, al inicio de su conferencia mañanera en Palacio Nacional, anunció un sorteo especial de la Lotería Nacional para el 19 de diciembre.

El sorteo será también de bienes confiscados por el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.

Con la venta de estos boletos, se ayudará "a quienes más lo necesitan".

El mandatario de la nación dijo que el cachito costará cien pesos.

Entre los premios destaca un palco en el Estadio Azteca. En total, se rifarán ocho premios en especie y 300,000 premios de dinero en efectivo.

Mencionó que este juego "sí es real" al compararlo con los ejercicios que se realizan en redes sociales, y más ahora con la Inteligencia Artificial, y a través de publicidad atractiva señalan:

"¿Quieres ganar dinero? invierte aquí, deposita aquí" ¡nada! no se dejen engañar, nada de eso. Para no equivocarnos lo mejor es preguntar. Y esto sí es real, estos premios".

Por otro lado, indicó que ayer arrancó el Tianguis del Bienestar en Acapulco, Guerrero, a poco más de un mes del paso del huracán Otis por el puerto y el municipio de Coyuca de Benítez:

"¿Qué llevan? todo lo que se decomisa en aduanas, que antes se almacenaban en bodegas, se echaban a perder, se lo robaban, o tenían un criterio muy peculiar, decían, es que no se puede regalar o no se puede vender a bajo precio, porque es competencia desleal, entonces vamos a destruirlo, aparentemente se destruye, ahora no, se paga menos de renta de bodegas, entonces se evita la corrupción".

Sobre ello, dijo que "un día" se informará de todo lo que se ha entregado con el Tianguis en los municipios con mayores necesidades, a los que se han llevado los productos nuevos decomisados "todo es nuevo, zapatos, ropa, telas, juguetes, todo para la gente, hasta aparatos electrodomésticos".