AMLO reconoce el esfuerzo de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos

Luego de la participación de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en donde solo se obtuvieron cuatro medallas de bronce, Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, dijo que en el deporte "no solo son medallas" y lo que importa es seguir practicando y no rendirse.

Desde Palacio Nacional, reconoció el esfuerzo de los atletas tricolores y afirmó que este resultado obtenido en la justa olímpica tiene que ver con una serie de factores, por lo que no se puede responsabilizar a los deportistas, pues ellos "se aplicaron".

"Yo quiero expresar mi reconocimiento a la delegación que nos representó en Tokio. Ellos hicieron todo su esfuerzo, se aplicaron a fondo, merecen respeto y los resultados pues tienen que ver con una serie de factores, no se puede culpar a los deportistas, repito, ellos se aplicaron y vamos a recibirlos bien".

Dijo que, como deportista, sabe que "a veces se gana, a veces no", "no es ganar siempre".

"No voy a presumir, pero los que hacemos deportes, los que jugamos béisbol o futbol, los que boxean, los que corren, saben de qué, pues es una competencia a veces se gana, a veces no, así es el deporte, una serie de factores, no es ganar siempre.

Sin especificar fecha, López Obrador anunció que se reunirá con los deportistas para hacerles entrega de un reconocimiento por su participación en las Olimpiadas.

"Vamos a recibirlos bien, voy a reunirme con ellos, se les va a entregar un reconocimiento a cada uno (...) y yo les mando a todos los participantes un abrazo y mi reconocimiento".

El Presidente señaló que su gobierno ve en el deporte la medicina preventiva para enfermedades, como el sobrepeso y la obesidad, por lo que seguirá siendo impulsado para que todos seamos "campeones en eso y obtener medallas".