AMLO reconoce desacato sobre contratos de seguridad privada en estación migratoria

Sobre el desacato de no contratar a empresas privadas y ante el caso de 39 migrantes fallecidos en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 39 personas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que no habrá impunidad, e indicó que la Fiscalía General de la República (FGR), ya está haciendo las investigaciones correspondientes.

Al ser cuestionado por la seguridad privada contratada para la estación migratoria de Ciudad Juárez, López Obrador se lanza contra el escritor Francisco Martín Moreno y contra el expresidente Felipe Calderón, "nos conviene tenerlos como adversarios porque son nuestros promotores".

Señala que sus adversarios "tienen mucho coraje, no son felices, uno no debe dejarse amargar la vida, la vida es lo más sublime, lo más bello".

Nuevamente reitera que la película "¡Qué viva México!", del productor Luis Estrada, "es un churro".

El jefe del Ejecutivo Federal exhibe al escritor Francisco Martín Moreno por criticar a los seguidores del partido de Morena y por decir, "yo quemaba vivo a cada uno de los morenistas en el Zócalo capitalino".

Dice que se les está castigando a todos por igual, al ser cuestionado sobre los altos mandos sancionados por corrupción, "yo no soy Salinas"; y expresa que los medios de comunicación no informan, "ustedes no informan, ustedes manipulan".

Asevera que fue el periodo de más saqueos de bienes, "yo le llamo a Salinas de Gortari el padre de la desigualdad moderna (...) nunca han saqueado más que en el periodo neoliberal".

AMLO repite que su escudo protector y ángel de la guarda es su honestidad, "y desde luego, lo mero principal, el pueblo", y reiteró su proceso de desafuero, "los pobres son muy leales y ellos son con los que se puede transformar".

Dice que nada ha dañado más a México que la deshonestidad de sus gobernantes, eso ha dado al traste de la desigualdad, de la violencia.