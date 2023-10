AMLO rechaza visita de la ministra Norma Piña al Senado

El presidente Andrés Manuel López Obrador, cuestionado sobre la invitación a la ministra presidenta Norma Piña, al Senado, manifestó que no hace falta dialogar sobre los fideicomisos del Poder Judicial:

"Es más espectáculo" y abundó que sería una falta de respeto para quienes asisten a la Cámara de Senadores.

"Yo pienso que no hace falta, es más espectáculo y puede significar falta de respeto a quienes asisten".

El titular del Ejecutivo Federal, mencionó que lo que deben hacer los ministros y jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es explicar por qué ganan 700 mil pesos mensuales:

"Sí se puede argumentar, lo que pueden hacer los del Poder Judicial es explicar por qué ganan 700 mil pesos mensuales, eso es lo único que deben hacer. ¿Para qué van al dimes y diretes al Senado? No, No, No".

Solicitó que las y los ministros de la Suprema Corte, detallen "¿cuál es el trabajo tan excepcional que realizan? y ¿por qué liberan a delincuentes del crimen organizado y de cuello blanco?''.

El mandatario de la nación, mencionó que ir al Senado es exponerse a que "les falten al respeto", por lo que recomendó que las y los ministros del Poder Judicial realicen una conferencia de prensa, e inviten a los medios.

Reiteró que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre.

Fue ayer cuando el senador de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, hizo la invitación a Norma Piña, para dialogar sobre los fideicomisos del Poder Judicial en el pleno del Senado, y la ministra presidenta aceptó.

Sin embargo, horas después se dio a conocer que el grupo mayoritario de Morena no estaba de acuerdo.