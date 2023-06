AMLO reafirma que dejará la política tras finalizar su sexenio

Lo tengo bien pensado, me retiro, completamente, no vuelvo a participar en ninguna actividad pública política, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el salón de la Tesorería de Palacio Nacional, el periodista Miguel Reyes Razo, vuelve a tomar la palabra y pregunta el Presidente si se va a su finca de Palenque.

"No lo tientan sus afanes de la integración de América Latina, el hecho de que esté Lula da Silva, el Presidente Fernández, el Presidente de Cuba, con los que forman un bloque de dedicar esos años a una tarea, le tienta, ¿lo tiene pensado?"

A lo que el presidente responde "Lo tengo bien pensado, me retiro, completamente, no vuelvo a participar en ninguna actividad pública política. Nunca más".

"Soy partidario no solo del principio de la no reelección, sino del criterio de que no se debe tener mucho apego ni al poder ni al dinero, cuando se empieza alguien a sentir insustituible, ya pierde el piso, se puede caer en lo que se conoce desde el porfiriato, en el necesariato.

"Es decir, se requiere un cacique, se necesita un líder moral, un jefe máximo, no no, yo ya voy a cumplir mi ciclo y tiene que haber relevo generacional y ya contribuimos a sentar las bases para la transformación, y sobre todo contribuimos en algo que es muy importante, el cambio de mentalidad".

López Obrador afirmó que la revolución de las conciencias, cuando cambia la mentalidad, ese es el proceso, es el fenómeno que estamos viviendo.

