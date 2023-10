AMLO quita la posdata de la mañanera, ahora la dirá el mismo

Luego de una semana de retar al INE, el presidente Andrés Manuel López Obrador, bajó la posdata que le dedicó a los conservadores reaccionarios.

Este martes, previo al inicio de su Mañanera, tanto en su canal en Youtube -Andrés Manuel López Obrador- como en las cuentas Gobierno de México y CEPROPIE ya no apareció el anuncio que rezaba:

"El mejor presidente de México. Benito Juárez decía que el triunfo de la reacción de la moralmente imposible. Si quieres que regresen los fueros y los privilegios unos cuantos y que continúe la corrupción, el clasicismo, el racismo es la discriminación. Te recomendamos que no veas este programa, que no participes en este día, luego circular porque puede ocasionarte algún daño psicológico, emocional o afectan los intereses que defiendes. Eres libre, no tengas, no tienes por qué correr ningún riesgo. Este programa como este diálogo circular para atrevidos, para rebeldes, no para conservadores".

Este mensaje fue la segunda versión de su posdata, misma que él dictó y modificó luego de que el INE le reiterara su orden de no difundir ese texto.

Hasta este lunes, dicho mensaje apareció antes de la conferencia de prensa del titular del Ejecutivo, incluso éste entró al Salón Tesorería para escuchar el audio.

Sobre el tema, el propio mandatario señaló el 4 de octubre que retiraría de sus transmisiones la posdata, pero que él mismo la dirá antes de comenzar sus conferencias matutinas.

Esto luego de que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe eliminar la posdata que incluyó en la cortinilla previa al inicio de la conferencia.

Durante dicha sesión, los consejeros señalaron que el texto que aparece contiene frases que han sido calificadas como ilegales por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Tras la queja de la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, en contra de la posdata, pues tiene connotaciones electorales.