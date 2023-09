AMLO proyecta entrevista con Ciro Gómez en la mañanera; se defiende de acusaciones

El presidente Andrés Manuel López Obrador, proyectó un video de una entrevista que tuvo con Ciro Gómez Leyva, previo a concretarse su desafuero cuando era jefe de gobierno del entonces Distrito Federal.





Antes de reproducir el video, durante la conferencia mañanera, el mandatario de la nación se defendió de las acusaciones en su contra, en la que dijo, no incurrió en ninguna violación de la ley, y explicó que fue acusado únicamente porque era la autoridad superior en la Ciudad.

"Ni siquiera había violando ningún amparo, era un organismo en Santa Fe que estaba abriendo un camino para comunicar un hospital, como los servidores públicos de Santa Fe no habían cumplido la orden del juez, como yo era la autoridad superior, yo era el responsable. Aunque parezca increíble, así fue"

Comentó qué sería un retroceso para el país regresar al gobierno de Ernesto Zedillo.

Y recordó: "En esencia me van a destituir porque a veces no se entiende desafuero me van a inhabilitar por intentar abrir una calle para conectar un hospital".

Asimismo añadió que Gustavo Ponce y René Bejarano son delincuentes: "no me gusta la espectacularidad Ponce prófugo, bejarano tiene fuero, es parte de ésta Cadena de ataques, cuando hablamos de complot, en el caso de los videos dijimos un complot, en el caso de Carlos Ahumada, no he visto videos...tengo muchas cosas qué hacer en beneficio de la Ciudad".

López Obrador indicó confiar en todo su equipo: "Encinas, Batres, confió en ellos, ni a mis familiares les soportaría un acto de la corrupción".

La entrevista que realizó Gómez Leyva al entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México fue en el año 2005.