AMLO propone la creación de un tribunal que juzgue a ministros, magistrados y jueces

El presidente Andrés Manuel López Obrador, adelantó que en la reforma al Poder Judicial que presentará antes de terminar su gestión, propondrá la creación de un tribunal que juzgue a ministros, magistrados y jueces.

El presidente se manifestó en contra de avalar la destitución de senadores, como propuso el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán.

Al participar el domingo en un seminario, el ministro propuso destituir a los legisladores que no acaten las resoluciones del Máximo Tribunal del país.

Respecto a la propuesta, López Obrador opinó que esto no le corresponde al Poder Judicial. "Son poderes independientes, autónomos, no puede un poder situarse por encima de los demás, no puede haber un ´supremo poder conservador´, como quisieran algunos. Sería como el regreso del predominio del Poder Ejecutivo".

Por su parte el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó que del 14 al 27 de noviembre de 2023, en el país se han desplegado 286,494 elementos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, quienes apoyaron en la búsqueda de personas, traslado de reos y realizan tareas de seguridad pública, así como vigilancia de aeropuertos y aduanas.

En su oportunidad el subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, informó que en lo que va de este año, al menos cinco periodistas han sido asesinados en México.

Por estos casos, a la fecha hay cuatro presuntos responsables detenidos y cuatro vinculados a proceso.