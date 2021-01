AMLO: 'Poder Judicial tomó decisión en caso Gordillo, no fuimos nosotros'

En cuanto al fallo que dio el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), a la ex líder de la SNTE, Elba Esther Gordillo Morales, para evitar el pago por 9 millones de pesos por concepto de impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), Elba Esther Gordillo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que "no fue cosa de nosotros, el Poder Judicial decidió y es cosa del pasado, no tenemos nada que ver".

Imagen del Golfo le preguntó expresamente cuál sería la lectura en el ámbito político a este dictamen, a lo que el jefe del Ejecutivo Federal respondió:

"Es una decisión judicial, es un tema que viene de tiempo atrás, no nos corresponde a nosotros, o sea, no surge de este Ejecutivo, es un asunto del Poder Judicial, ellos son los que resuelven, entonces no tengo opinión sobre eso".

Con siete votos a favor y tres en contra el pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TJFA) anuló el juicio de la sentencia en contra de Gordillo Morales, emitido en septiembre de 2019.

Cabe mencionar que este es el segundo juicio que gana la Maestra en contra del SAT: en febrero del 2020 evitó pagar cerca de 19 millones de pesos por ejercicios fiscales del ISR de entre 2008 y 2009.