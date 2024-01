AMLO: "Poder Judicial Federal goza de beneficios financiados por el pueblo"

Este miércoles en el salón de la Tesorería de Palacio Nacional, El presidente Andrés Manuel López Obrador, manifestó que el Poder Judicial goza de beneficios financiados con el presupuesto del pueblo, y paradójicamente "trabajan para los verdugos del pueblo".

Tan solo ayer, el mandatario acusó a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de tener un interés político en su contra, al admitir el cambio de medida cautelar a los 8 militares acusados en el caso Ayotzinapa.

Y hace 8 días los llamó "perversos", al recordar el supuesto intento de la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, de intentar negociar con la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaria de la Defensa.

En su conferencia matutina el Titular del Ejecutivo Federal, enfatizó que se requiere limpiar a los poderes judiciales de las entidades del país:

"Se tienen que limpiar todos los poderes judiciales en los estados, y el Poder Judicial Federal, y la mejor manera de hacerlo es con la participación de los ciudadanos, con el método democrático".

El presidente López Obrador, éste miércoles se refirió a los privilegios para los integrantes del Poder Judicial, en particular para los ministros" no están al servicio del pueblo" y sobre los privilegios que gozan los integrantes del Poder Judicial, en particular para los ministros afirmó:

"¿Por qué los atienden tan bien? ¿por qué estos sueldos, esos privilegios? Porque están al servicio no del pueblo, sino de una minoría, si esto es lo que molesta ¿quién les paga todo esto? el pueblo, y resulta que trabajan para los verdugos del pueblo? cuidado es una paradoja, es una gran injusticia porque no resuelven nada en beneficio del pueblo. Bueno, aunque les parezca esto un abuso".

Por lo anterior refirió, se debe propugnar porque los integrantes del Poder Judicial sean elegidos por voto popular -tanto a nivel federal como estatal-, y para ello retieró su propuesta de reforma constitucional:

"Que no sea de arriba en donde se escoja a los que van a hacer jueces, magistrados, ministros, que no sea el Poder Ejecutivo quién propone a Legislativo, y ahí se nombran, sino que sea una elección con voto directo, libre, secreto de los ciudadanos".

Y fue más allá al decir que cuenta con la "autoridad moral" para intentar ese cambio a la Carta Magna, y recordó que cuando fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (2000-2006), no propuso a ningún juez ni magistrado, sino que fomentó consultas en el Tribunal Superior de Justicia capitalino, para que las propuestas se basarán en su trayectoria, profesionalismo, y honestidad.