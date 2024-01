AMLO pide pruebas a Sanjuana Martínez, sobre "moches" para Sheinbaum

"Creo que no es cierto". respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador, a las acusaciones de la ex directora de Notimex, Sanjuana Martínez, respecto a que presuntamente dos secretarios de Estado le pidieron "moche" para la campaña de Claudia Sheibaum.

Este miércoles, fue cuestionado sobre el tema en su mañanera celebrada en el Puerto de Acapulco, el presidente López Obrador manifestó:

"Creo que no es cierto. Conozco muy bien al secretario del trabajo, Marat, es un hombre con convicciones, con ideales, honesto; desde luego conozco a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, una mujer con principios, con ideales, honesta, incorruptible y conozco pues a Claudia pero no puedo hablar mucho".

Esto, luego de que la extitular de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex), en una carta publicada en el periódico La Jornada, acusó que los titulares de las secretarías de Gobernación y del Trabajo, Luisa María Alcalde y Marath Bolaños, le solicitaron 20 por ciento de la bolsa de las liquidaciones de los trabajadores de la Agencia, supuestamente para la campaña presidencial de la ex jefa de gobierno:

"Nos dijeron que de las mismas teníamos que entregar 20 por ciento para la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. Me negué en rotundo a aceptar semejante condición, y a continuación en venganza, se nos ofreció sólo 6 por ciento de los 256 millones entregados al sindicato, junto a 14 millones en concepto de canasta, y un millón más para las fiestas de un sindicato que ya había desaparecido luego de la publicación del decreto".

El titular del Ejecutivo federal afirmó que respeta lo que dice la exfuncionaria federal, y le pidió pruebas de sus señalamientos.

Abundó que la única forma de lealtad en Morena, no es a su persona, sino a los tres principios que rigen al movimiento: no mentir, no robar y no traicionar, sobre esto último destacó:

"Y cuando hablo de no traicionar es como la lealtad. No estoy pensando en que no me traicionen a mí, o cuando se habla 'yo soy leal' se acostumbra en la vieja política (...) además de que eso es relativo (...) pero además eso "soy muy leal, muy leal, muy leal", a veces eso es abyección, se llama también lambisconería, de manera más coloquial".

El martes la exdirectora de Notimex anunció en su cuenta de X (@SanjuanaNews):

"Pronto, pruebas, audios, demandas. Seguiré informando. Gracias por coincidir".

Mientras la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emitió un comunicado en que califica como "asbolutamente falsos" lo publicado en el medio de circulación nacional.