AMLO pide al Poder Judicial entregar los 15 millones de recorte al presupuesto para Acapulco

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que a dos semanas del paso del huracán Otis por el Puerto de Acapulco, y a ocho días de que la ministra Norma Piña aceptara la propuesta de destinar los 15 mil millones de pesos (mmdp) de recorte presupuestario a los damnificados del huracán "Otis", categoría cinco; urgió al Poder Judicial a resolver la entrega.

Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló:

"Por cierto no he escuchado nada, lo de la devolución, eso es lo que me importa, lo de los 15 mil millones para Acapulco".

Al ser cuestionado sobre cómo van las gestiones entre el Ejecutivo y el Judicial sobre el tema, el mandatario mexicano dijo que el tema es atendido por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, pero no le ha informado al respecto, y urgió a que el caso se resuelva pronto.

El 31 de octubre el Jefe del Ejecutivo planteó a Piña Hernández un acuerdo para destinar los recursos del recorte presupuestario a las habitantes de Acapulco y Coyuca de Benítez, afectados por el huracán Otis:

"¿Qué les propongo a los integrantes del Poder Judicial? Un acuerdo, que se destinen los 15 mil millones apoyar a los damnificados de Acapulco y que ellos formen parte del comité que va a vigilar la aplicación de los fondos para que le llegue a la gente de Acapulco".

La propuesta fue aceptada por la también titular del Consejo de la Judicatura Federal a través de una carta.