AMLO pide a mujeres manifestarse este 8 de marzo de manera pacífica

Desde su conferencia en Morelia, Michoacán, el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Día Internacional de la Mujer, exhortó a las participantes en las marchas feministas que se celebran cada ocho de marzo, a que realicen movilizaciones de manera pacífica y sin personas encapuchadas.

Esto a un día de que el titular del Ejecutivo Federal, acusó que la protesta es más violenta que la de los papás de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, quienes esta semana derribaron uno de los accesos principales de Palacio Nacional.

El titular del Ejecutivo federal, afirmó que en México “no hay represión”, y se garantiza la libertad de manifestación, por lo que exhortó a que en la marcha 8M, no se avienten piedras ni se utilicen artefactos explosivos, y que tampoco se agreda a las policías o a quienes estén encargados de cuidar algún inmueble.

“Tienen todo el derecho de hacerlo porque en nuestro país no hay represión, se garantizan a plenitud las libertades, no se limita la libertad de manifestación, de expresión, como era antes”.

Y abundó:

“Nada más decir que se procure protestar, manifestarse, que es un derecho, de manera pacífica, que no se tiren piedras o bombas, que o se utilicen sopletes, que no se agreda a quienes están cuidando el orden, protegiendo bienes, tiendas, comercios, sitios históricos la catedral y el Palacio Nacional”.

El presidente de la República, hizo un llamado a que ninguna de las mujeres que asistan a la marcha se cubran la cara, o usen capucha, añadió que: “Esto no es ningún tipo de instrucción u orden, sino que lo considera una recomendación respetuosa:

“Y también con todo respeto, desde luego que no es una orden ni un mandato, una instrucción, es una recomendación respetuosa, que se quiten la capucha, si vivimos en un país libre, para qué cubrirse y la libertad no se implora se conquista hay que dar la cara, también para actuar con libertad y democracia, pero con el principio de la no violencia”.

Sobre los jóvenes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el mandatario refirió que el gobierno tiene obligación de atenderlo, “pero porque pasarlo a una candidata, de parte de quién”.