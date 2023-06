Yunes bajo fuego: AMLO pide a FGE-Veracruz cuentas por millones perdidos en videovigilancia

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió sobre las acusaciones contra el exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares durante la conferencia mañanera de este miércoles 7 de junio.

Esto en contexto de la denuncia presentada por la Auditoría Superior de la Federación por el sistema de cámaras de videovigilancia instalados en el estado con un gasto de mil millones de pesos durante la administración yunista.

Sin embargo, el Gobierno del Estado heredado por el morenista Cuitláhuac García en 2018, no ha interpuesto queja formal al respecto.

"Primero hay que ver si existen denuncias, yo creo que sí, en la Fiscalía, contra Yunes, hay que ver si existen denuncias presentadas. Vamos respetuosamente a pedir a la Fiscalía, que es autónoma, que informe, si hay denuncias, son procesos judiciales que se tienen que complementar. Que tienen que irse por los causes de la legalidad, y si hay hechos de corrupción que no son denunciados, hay que presentar las denuncias, si no se denuncia entonces se cae en encubrimiento".

"Tengo como norma que todos los expedientes que me presentan de casos de corrupción ordeno que se presenten denuncias. Imagínense que llegan con carpetas de corrupción y le dice al servidor público que no haga nada, o que la archive, ese servidor público le pierde el respeto al presidente, y ya lo tiene agarrado, chantajeado, y donde queda la autoridad moral. Una vez, era Jefe de Gobierno, y una persona llegó, y me dijo, su hermano me fue a ve, se me quedó viendo como 'sí, atiéndelo', si lo hago pierdo autoridad y le doy licencia para robar y me volvería cómplice, se me quedó viendo, y le dije, ni lo reciba, y esas cosas ni me las venga a decir, sáquese. Fue de 2000 a 2005, pero nada, cero impunidad, por eso no han podido con nosotros, si le tuviese yo mucho cariño al dinero no tendría autoridad"