AMLO pone en pausa relaciones comerciales y económicas con Perú

El presidente Andrés Manuel López Obrador, desde La Mañanera en el Palacio Nacional, mencionó que mientras no haya democracia en Perú, México no aceptará negociaciones económicas ni comerciales, así mismo reiteró que no hará entrega de la estafeta de la Alianza del Pacífico con la presidenta de dicho país.

"Entonces se la entrego a los chilenos (...) pero no se la voy a entregar a la señora que está usurpando la presidencia. Mientras no haya normalidad democrática en Perú, no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos".

El mandatario explicó que la decisión no es una ruptura con el gobierno peruano, sino que es una pausa en lo que la situación se arregla.

"Le voy a mandar una carta al presidente Boric diciendo que no nos estén echando la culpa a nosotros los politiqueros en el Perú y ya".

Posteriormente López Obrador, agradeció a los legisladores que votaron en contra de la declaración.

"Ni modo, pero el pueblo de Perú es un pueblo extraordinario, un pueblo hermano, ahí están los Incas, si no puedo ir a Perú lo único que lamento es que no voy a poder ir a Machu Pichu y desde luego ese pueblo tan bueno. Es mucho pueblo el del Perú para tan poco gobierno", agregó.

El presidente aseguró que el 90 por ciento de la población peruana rechaza al congreso y el 23 por ciento a la presidenta Dina Boluarte.