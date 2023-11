AMLO: "Para socavar es la versión de los 350 decesos por Otis"

El presidente Andrés Manuel López Obrador, manifestó que la versión de que habría 350 muertos por el paso del huracán Otis en Guerrero, es "para socavar al Gobierno".

Este lunes, en su conferencia mañanera, antes de la sección "Quién es Quién en las Mentiras de la semana ", López Obrador mencionó que la información que se difundió es:

"Para socavar al Gobierno, porque ya viene el periodo electoral".

Abundó que, pese a ese tipo de noticias, su administración continuará garantizando la libertad de expresión, por lo que no se pedirá que se despida a los periodistas que lo dieron a conocer:

"No va a haber censura para nadie, no vamos a ver a los reporteros ¡Quiténlos! ¡no, no, no! primero hay garantizar la libertad, es mejor que haya excesos".

Esto, porque considera si se toman ese tipo de decisiones, se dará pie a que sus críticos se terminen "martirizando".

Por su parte, la titular de la sección, Elizabeth García Vilchis señaló que:

"La autoridad ya informó que no son 350 muertos tras el paso de Otis en Acapulco y Coyuca de Benítez; lo que están diciendo es absolutamente falso".

Pidió a los medios ser responsables con sus audiencias.