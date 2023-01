"Ya se tomó la decisión": AMLO opina sobre medios molestos por la nueva Ley Antitabaco

Durante la mañaera de hoy lunes 17 de enero, al presidente Andrés Manuel López Obrador, le dieron a conocer datos según la encuesta de Drogas, alcohol y tabaco del año 2016, del Instituto Nacional de Salud Pública, asegurando que al menos en el país hay 63 mil muertes por año, con un costo de 116 mil millones de pesos anuales en gastos de salud por la atención a esta enfermedad, mencionando que en México hay de 12 a 14 millones de fumadores.

También se dio a conocer que los medios de publicidad están enojados por esta nueva prohibición y exhibición de los vapeadores y tabacos, pues aseguran que al menos el 25 por ciento de los ingresos de las tiendas, se derivan del consumo del tabaco.

El mandatario opinó que hay que tomar las medidas que sean necesarias para evitar enfermedades y si está comprobado que el tabaco afecta la salud, tomará las medidas necesarias para un buen propósito.

También mencionó que quienes se dedican a la venta de los vapeadores y tabacos podrían no estar de acuerdo, al igual que quienes le realizan la publicidad a dicho producto, sin embargo, aunque ganan mucho dinero es a costa de la muerte de las personas.

El presidente aseguró que incluso muchas veces las cifras son engañosas, mencionando que los vapeadores, en las advertencias menciona que contienen de 4 a 5 sustancias químicas, no obstante, cuando los especialistas investigan sobre ellas encuentran que tienen muchas más sustancias e incluso cancerígenas.

"Cuando la secretaria de salud hace la investigación de un vapeador, los científicos o especialistas, encuentran que contienen 35 sustancias peligrosas, hasta cancerígenas, ¿Cómo nos vamos a quedar callados?"

Externó el mandatario.

El presidente mencionó que hay personas o padres de familias que no saben el daño que causan los vapeadores, no porque no quieran saberlo sino porque se oculta a información.

"Solo dan a conocer lo que les conviene, esa es la sabiduría popular", además López Obrador, mencionó que entiende la inconformidad de quienes hacen negocios con la distribución de los cigarros, "Pero bueno, ya se tomó la decisión" concluyó.