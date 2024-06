AMLO: "Nuestros adversarios no le tienen respeto al pueblo"

El presidente Andrés Manuel López Obrador, manifestó en la conferencia mañanera de éste miércoles 5 de junio, que los resultados de la Jornada Electoral, no son aceptados por los adversarios porque no le tienen respeto al pueblo: "será muy difícil que puedan salir adelante si no hacen autocrítica".

Mencionó la importancia de la pluralidad, de oposición, para que no haya una sola organización, un pensamiento único, dictadura o totalitarismo, dijo que democracia es competencia, la democracia es justicia.

Y abundó:

"El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, dijo.

Sí se necesita que haya oposición fuerte, seria, responsable que defienda sus propuestas, que presente su proyecto, su programa de acción, no nada más descalificar, atacarnos con reportajes y difamación, sin pruebas de nada".

El titular del Ejecutivo federal, exhortó a los dueños de los medios de comunicación revisar, analizar, cómo se hizo la cobertura de la campaña presidencial, "Se debe hacer una reflexión profunda".