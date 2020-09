El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el Pulso de la Salud en compañía del secretario de Salud (Ssa), Jorge Alcocer, quien afirmó que México va bien ante la pandemia de covid-19, "25 estados se encuentran desde hace dos semanas con sus curvas epidemiológicas en descenso y ningún estado está en semáforo rojo".

"Tenemos la seguridad en el proceso, vamos, sin confianza, respetando las medidas de seguridad y distanciamiento y cuidado personal", dijo en La Mañanera.

Piden no hacer fiestas familiares o masivas por Grito de Independencia

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, hizo un llamado a los mexicanos a no realizar fiestas familiares o alguna celebración masiva ante las fiestas patrias por el Grito de Independencia, "para que logremos mantener este ritmo de disminución de contagios; si se pude, no salir a la vía pública, no sólo estos dos días sino en general".

AMLO no estará en balcón de Palacio Nacional durante desfile

El Presidente invitó a los ciudadanos a acompañarlo de forma virtual las fiestas patrias e informó que durante el desfile no estará en el balcón de Palacio Nacional, sino en un templete en la entrada principal.

"El Grito hoy pedirles a todos que guarden sana distancia, aunque estén en sus domicilios, es una ceremonia que se puede ver por tele, se puede escuchar por radio, podemos participar desde nuestros domicilios. Mañana es un desfile también muy peculiar porque no van a ser muchos elementos, es una representación, sólo tiene que ver con el Zócalo, ni siquiera voy a estar en el balcón para el desfile, sino en un templete que se va a poner enfrente de la puerta principal", indicó.

AMLO firma escrito para solicitar a Senado consulta sobre juicio a ex presidentes

López Obrador firmó el escrito que enviará a las 11:00 horas al Senado para solicitar la consulta sobre juicio a ex presidentes, "vamos a firmar este escrito, lo vamos a entregar por eso me acompaña el consejero jurídico, Julio Scherer Ibarra; vamos a entregar este documento, me informa el consejero jurídico que ya estableció comunicación con los representantes del Senado tanto con el presidente del Senado como con Ricardo Monreal que es el coordinador de los grupos parlamentarios en el Senado y van a recibir este escrito".

Destacó que los ciudadanos que están recolectando firmas ya llevan cerca de 2 millones, "de todas formas, porque hoy vence el plazo, consideré importante presentar también este escrito para tener mas seguridad sobre la solicitud de la realización de una consulta".

AMLO agradece a ciudadanos por comprar 'cachitos' para avión presidencial

El Presidente agradeció a los ciudadanos por comprar 'cachitos' para la rifa del avión presidencial a unas horas del sorteo, "muchas gracias a empresarios que ayudaron comprando boletos, a dirigentes de trabajadores que ayudaron, muchas gracias al pueblo que compró sus boletos".

"De esta manera vamos a disponer, pues de más de 2 mil millones de pesos para la compra de equipo y nos queda el avión, que se va a vender también en más de 2 mil millones y ese dinero se va a aplicar también para la compra de equipos médicos, o sea, el avión nos va a dejar más de 4 mil millones de pesos", agregó.

México, en trámites para tener vacuna contra covid-19 primero, dice AMLO

El mandatario explicó que ya se están haciendo los trámites para que México sea de los primeros en adquirir la vacuna contra el covid-19; sin embargo, no dio más detalles "porque es un asunto que amerita discreción".

"Estamos haciendo los trámites para que México sea de los primeros en contar con la vacuna contra el covid-19; estamos ya haciendo acuerdos con ese propósito y, lo más importante, ya contamos con dinero para que una vez que ya tengamos la vacuna se garantice ese derecho", añadió.

Lo mejor es consultar al pueblo: AMLO sobre propuesta de ley de amnistía

El Presidente comentó que lo mejor siempre es consultar al pueblo, luego de la propuesta de Morena sobre Ley de Amnistía para ex presidentes, "lo mejor siempre es consultar, preguntarle al pueblo, este es un ejercicio de democracia participativa".

Ayer, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de Ley de Amnistía para los ex presidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe.