AMLO "No estamos en contra de libertad de expresión"

El presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que un diario de circulación nacional, publicara éste viernes una texto sobre el presidente y la libertad de expresión, el titular del Ejecutivo federal, dijo no estar en contra de la libertad de expresión, sino que se use esta para lucrar, chantajear y calumniar. afirmó no estar en contra de la libertad de Expresión:

"Hoy (publican) una carta, porque estamos en contra de la libertad de expresión, no, estamos en contra de que se use la libertad de expresión se use para lucrar, para chantajear, para calumniar"

Posteriormente el presidente López Obrador, ante la veda electoral, propuso a los asistentes hablar en sus mañaneras de personajes históricos.

Destacó la figura de Catarino Garza, de quien se busca traer sus restos a México tras una búsqueda en Panamá.