AMLO mandará solicitud a Senado para consulta

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se logró recabar 2 millones de firmas para llevar a cabo la consulta ciudadana que busca el enjuiciamiento a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Señaló que, aunque se logró la meta, consideró pertinente presentar también la petición oficial ante el Senado de la República a fin de preguntar a la ciudadanía si están de acuerdo con esta medida.

Durante la conferencia matutina dio lectura al amplio documento donde explica las razones para llevar a cabo esta consulta.

En en texto, el Presidente reitera que "Si el pueblo da su aprobación, las instituciones responsables de desahogar las potenciales acusaciones tendrán un enorme respaldo para realizar esa tarea con absoluta libertad. Si rechaza la propuesta el pueblo de México, nadie podrá acusar a esas instituciones de encubrir o solapar conductas ilegales".

Aprovechó para reafirmar su postura de que, en el terreno de la justicia, se puede castigar los errores del pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir, por lo que votaría en contra de que se someta a los expresidentes a proceso, pero si el pueblo decide obedecerá ese mandato.

"En otras palabras, nunca traicionaré la confianza del pueblo y no seré cómplice de la impunidad ni voy a ser tapadera de acciones turbias del pasado, pero tampoco pretendo impulsar represalias contra nadie, porque, como le he afirmado en numerosas ocasiones, no es mi fuerte la venganza", afirmó.

La pregunta que se haría en esta consulta es "¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes con apego a la ley investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?".