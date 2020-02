AMLO manda mensaje a mujeres protestantes contra el feminicidio

Un grupo de alrededor de 70 mujeres se manifestó esta mañana frente a Palacio Nacional en contra de los feminicidios y por las declaraciones del presidente sobre el tema: gritaron "Estado feminicidio" y "Nos están matando".

Este jueves en otro de los accesos, sobre la calle de Moneda, quemaron una réplica del billete de Lotería para la rifa del 15 de septiembre que organiza el gobierno federal, ello para mostrar su inconformidad debido a que el presidente López Obrador intervino el lunes pasado para que se frenaran los cuestionamientos hacia el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, sobre su propuesta de eliminar el feminicidio.

El presidente López Obrador arrancó la mañanera con su frase "Abrazos, no balazos", en referencia a las protestas y minutos después, habló del tema.

"Todo nuestro respeto para el movimiento feminista, nosotros trabajamos todos los días para garantizar la paz, la tranquilidad, para que no haya violencia. Estamos atendiendo el problema de los feminicidios. Celebramos que las mujeres defiendan su derecho a la seguridad, no es nuestro propósito ofender a nadie, me pronunció en favor de las mujeres, en contra del feminicidio, no se van a modificar las leyes para aminorar castigos a delincuentes, estoy en contra del machismo, respeto a las mujeres, todos debemos respetar a las mujeres y no quiero que quede ninguna duda sobre eso", explicó.

