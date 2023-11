AMLO: "Maestros impidieron mi asistencia a inauguración del CRIT en Guerrero"

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los maestros no le permitieron asistir a la inauguración del CRIT en La Montaña, Guerrero, esto -supuestamente- para que actúen de manera autoritaria contra los protestantes.

"Ayer por ejemplo que un grupo de maestros no me permitió que yo asistiera a la inauguración del Centro de Terapias de Rehabilitación para Niñas Niños en La Montaña, pues no iban con el propósito en busca de justicia, no, iban a provocar porque están muy desesperados, y me pueden decir es que son de izquierda, yo creo que no son conservadores, es que los extremos se tocan y los extremistas, pues los respeto, pero yo creo que no están a favor de la transformación".

Comparó con los manifestantes que llegan a la plancha del Zócalo con marros, pues dijo que intentan provocar.

Mencionó que de manera pacifica se puede obtener el mismo resultado.

Anotó que si se trata de salarios, en su gobierno incrementaron el salario base para los maestros.