AMLO llama la atención a gobernador de San Luis Potosí

Ante el acto de proselitismo que realizó el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, a favor de Claudia Sheinbaum, el presidente Andrés Manuel López Obrador le llamó la atención por expresar su preferencia.

El titular del Ejecutivo Federal, detalló que el día de ayer no replicó lo dicho por Gallardo "por razones obvias", y aseguró que no estar de de acuerdo con dichas expresiones.

"Ayer, en un acto que tuvimos en San Luis Potosí, el gobernador expresó su preferencia, yo no pude ahí replicar por razones obvias, se trata de una autoridad soberana, los gobernadores, son los representantes de Estados libres y soberanos y tenemos que respetarnos; además, iba a ser escandaloso, no estoy de acuerdo con esas expresiones, pero no pude manifestarlo, ahora sí".

El mandatario manifestó que quiere y estima mucho a Ricardo Gallardo; además, aseguró que está haciendo un buen gobierno y trató de justificarlo porque "se emocionó y entusiasmó".

"Hay que cuidar mucho eso, padecimos por siglos la antidemocracia en nuestro país, como el gobierno siempre intervenía en lo electoral, siempre, desde que somos país independiente y desde antes".

El presidente López Obrador, recordó que las y los servidores públicos, no pueden participar en actos públicos ni utilizar el presupuesto, esto debido a que México se encuentra rumbo al proceso electoral de 2024:

"Ojalá esto se vaya entendiendo, porque debe haber una verdadera democracia, porque eso nos ayuda mucho a todos y también tener paciencia porque vienen meses, ahora hay frío, pero vienen meses de calor por las elecciones. No hacer tanto caso a denuncias y fundamentos, a calumnias, a politiquería, hay que estar atentos y no enojarnos; además, hay que tener sentido del humor".