AMLO llama a Ebrard a la unidad, tras impugnación a proceso interno de Morena

"Quien no piensa en el pueblo, quien no piensa en la nación, es un politiquero, un arribista, un grillo, no puede llamarse político, la política es un noble oficio, es lo que nos permite servir a nuestros semejantes".

Indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador, con respecto a la impugnación que hizo el excanciller Marcelo Ebrard al proceso interno de Morena, para elegir al Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Transformación, cargo al que fue elegida Claudia Sheinbaum.

Al ser cuestionado sobre el recurso –cuyo plazo de resolución vence hoy- con el que Ebrard Casaubón "amagó" su permanencia en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), López Obrador llamó al exfuncionario federal a que piense en "la unidad" y evadió dar una opinión al respecto.

Subrayó que aquellos que son miembros de partidos políticos, pero que no piensan en el pueblo, son oportunistas, convenencieros y ambiciosos vulgares:

"Es un politiquero, un arribista, un grillo, no puede llamarse político, la política es un noble oficio, es lo que nos permite servir a nuestros semejantes y es también un imperativo ético, no es el ´quítate tú porque quiero yo´, se lucha por ideales, se lucha por principios, no se lucha por cargos".

El titular del Ejecutivo federal, aprovechó para rememorar y reconocer la decisión que tomó en 2012 el también exjefe de Gobierno capitalino, de aceptar que perdió la encuesta que definiría al candidato presidencial del PRD y que en ese entonces Ebrard Casaubón no "oyó a los conservadores" que lo estaban presionando:

"En un acto en el que agradeció la generosidad de Marcelo, quien no dejó confundirse, no dejó manipularse por los cantos de la sirena (...) con Marcelo tengo antecedente y ojalá y se dé la unidad pensando en el proyecto".

"A nadie se le obliga"

Por otro lado, con respecto a la amenaza de los diputados de Morena afines al excanciller, de dejar la bancada porque no pasó su reserva al presupuesto para destinar 15 por ciento de los excedentes petroleros a un fondo para Acapulco, López Obrador dijo que:

"Son libres, son libres, a nadie se le obliga; lo importante es que se acabó lo de los moches. Es decir, si no me das esto no voto".

Esto, porque el titular del Ejecutivo subrayó que en los gobiernos neoliberales el presupuesto era aprobado a través de moches y/o prebendas a favor de la clase política, pero que en su administración no sucede así.