AMLO informa sobre su estado de salud: "Tengo achaques"

Al ser cuestionado sobre su estado de salud, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo sentirse "bastante bien". Aseguró que no se ha enfermado.

El mandatario dijo que tiene "achaques" por la edad, por sus actividades laborales y deportivas. No obstante, sostiene que descansa poco, pero bien:

"La verdad es que estoy bastante bien, muy bien en salud. No me he enfermado. Tengo achaques por la edad, por las actividades, por el trabajo y el deporte. Me duele mucho el carcañal y otras cosas. Descanso poco, pero bien, duermo tranquilo"

El titular del Ejecutivo federal, mencionó que quiere cerrar su ciclo:

"Estoy muy contento porque logramos sentar las bases de una transformación, ya va a ser muy difícil que haya marcha atrás a lo que se ha logrado, va a ser muy difícil que haya retrocesos".